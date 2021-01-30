В минувший понедельник, 14 декабря, состоялся социальный онлайн-форум «Единой России», посвящённый работе волонтёрских центров по всей стране, в которых трудятся тысячи добровольцев. Необходимость столь масштабного движения вызвана острой необходимостью реагировать на вызовы связанные с COVID-19. Участники форума, к которым присоединились президент России Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев обсудили стратегию дальнейшей помощи врачам, учителям, малообеспеченным семьям, пенсионерам, которые оказались наиболее уязвимыми в период пандемии.

Обращаясь к волонтёрам «Единой России», Владимир Путин отметил, что на них лежит особая ответственность за результаты работы государства. Положительный эффект от деятельности неравнодушных к чужим бедам граждан нельзя не заметить: волонтёры помогали перевозить врачей, когда ощущалась острая нехватка транспорта, обеспечивали медиков горячим питанием, доставляли лекарства и продукты тем, кто находился на вынужденной самоизоляции, раздавали средства индивидуальной защиты и консультировали людей в сложных жизненных ситуациях. Участники онлайн-форума также отметили, что огромную помощь волонтёрам оказывали коллеги из Общероссийского народного фронта и региональных штабов движения «Мы вместе».

Между тем журналисты пообщались с воронежскими волонтёрами и врачами, которые в период пандемии оказались на передовой в борьбе с коронавирусом и его социальными последствиями.

Специалист по работе с молодежью ресурсного Центра поддержки добровольчества Воронежской области Ангелина Акатова:

– Сотрудники Центра обратили внимание, что из-за растущего числа обращений, возникла острая необходимость расширить возможности по приёму звонков от нуждающихся в помощи пожилых граждан. Поддержку получили от лидера воронежских единороссов, спикера воронежской Облдумы Владимира Нетёсова. Член Президиума Генерального совета партии встретился с добровольцами и передал им дополнительное оборудование для колл-центра.

Волонтерская работа в рамках пандемии не прекращается с весны. Сейчас начался её второй большой этап. Мы развезли уже более 500 продуктовых наборов, и темпы ускоряются, потому что к нам приходят новые добровольцы. Благодаря ним нуждающиеся в помощи воронежцы получат её быстрее.

Главврач областной больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Игорь Банин:

– Пока не вылечен последний пациент, мы все должны быть вместе, что называется, в строю. Врачам очень важны помощь и поддержка воронежцев. Волонтёры, среди которых, к слову, есть немало областных и городских депутатов, наладили доставку продуктов питания, средств индивидуальной защиты и оборудования (рециркуляторы воздуха, обогреватели) в медучреждения региона. В нашу больницу, в частности, привезли масляные радиаторы для дополнительного и оперативного обогрева помещений медицинского персонала, занятого приёмом, первичным осмотром и лечением больных COVID-19.

Заместитель главного врача Борисоглебской районной больницы Людмила Пикалова:

– Не понаслышке знаю, как сотрудники Волонтёрского центра партии поддерживают медиков. Это очень важно для тех, кто ежедневно борется с пандемией, рискует жизнью, работая в «красной зоне». Сейчас в нашем медучреждении лечение проходят около 200 пациентов не только из Борисоглебска, но и близлежащих районов. Многие врачи, медсёстры проводят в больнице большую часть времени, иногда сутками не возвращаясь домой. Медработники были очень рады, когда волонтёры вручили им продуктовые наборы.

Руководитель воронежского регионального отделения движения «Волонтеры Победы» Антон Красов:

– В связи с пандемией на базе Областного молодежного центра, а также на базе Воронежского государственного медицинского университета и в муниципальных районах были сформированы волонтерские штабы, объединившие около 3000 волонтеров, которые помогали людям, находящимся на самоизоляции, и пожилым гражданам. За весь период работы была оказана помощь почти 40 тысячам жителей области, а кроме того, около 10 тысяч человек получили необходимую информацию о коронавирусной инфекции.

«Единая Россия» оказала нам огромную поддержку, предоставив бесплатный транспорт для доставки продуктовых наборов, а также обеспечив волонтеров горячими обедами. Кроме того, партия оказала помощь в предоставлении добровольцам средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики).

В связи со второй волной пандемии в Воронеже и области вновь открылся штаб акции #МЫВМЕСТЕ, который оказывает помощь пожилым людям в возрасте 65+ при доставке продуктов и лекарств, а также в оплате коммунальных услуг.

Очень важно, что партия и ее депутатский корпус включены в работу штаба, и работают вместе с волонтерами. Это лишний раз показывает нам, как единая цель способна объединить множество людей и сделать их сплоченной командой.