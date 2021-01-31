Бенефициаром дворца в Геленджике Российский объявил себя миллиардер Аркадий Ротенберг, пишет Lenta.ru со ссылкой на сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас это будет уже не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное, — сказал он.

Ротенберг рассказал, что отельный бизнес ему нравится, поэтому будет построен апарт-отель с большим количеством комнат. Миллиардер добавил, что у него есть еще несколько подобных объектов на Дальнем Востоке и в Крыму.

Само здание было приобретено несколько лет назад, но Ротенберг не хотел афишировать свою собственность. А сейчас из-за скандала регшился.

Человеческий фактор, — сказал бмзнесмен.