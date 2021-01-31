Причину смерти певицы Юлии Началовой назвал лечащий врач артистки Василий Шуров.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на «Московский Комсомолец», Юлия из-за подагры терпеть боль привыкла. В итоге она дотерпела гангрену до стадии всасывания в кровь. Убедить Началову ампутировать ногу не получалось:

Это была девочка, которая хотела ходить только на каблучках, — сказал Шуров.

Коглда же специалисты все таки сделали операцию,было уже поздно — началось заражение.

В 2019 голу 16 марта от сердечной недостаточности и заражения крови.