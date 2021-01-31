Медиафасад могут смонтировать на здании кинотеатра «Пролетарий» в Воронеже.

Компания «Мир Медиа» обратилась с просьбой к властям города для разрешения установки громадного устройства весом в 16 тонн.

В компании подчеркнули, что при запуске медиафасада и его дальнейшей эксплуатации, будут учтены интересы жителей соседних домов и водителей городского и частного транспорта. Планируется, что яркость экрана по вечерам будут снижать, с девяти и до 11 часов вечера транслироваться будет статичная картинка на минимальном уровне яркости, а в 11 часов вечера медиафасад будут отключать до семи утра.

– Современные форматы наружной рекламы должны появляться на улицах города, и я приветствую создание медиафасада на кинотеатре в самом центре Воронежа. Однако в любом случае он должен пройти все этапы согласования с органами, отвечающими за охрану объектов культурного наследия, которые примыкают к зданию кинотеатра и имеют охранные зоны. Не менее важно учесть интересы жителей соседних домов, которые не должны испытывать ни малейших неудобств из-за работы такого яркого объекта, особенно в вечернее и ночное время. Убежден, что появлению медиафасада должна также предшествовать широкая общественная дискуссия, должно быть услышано мнение горожан, архитекторов, краеведов, историков и урбанистов, – подчеркнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Установить медиафасад на здании «Пролетария» предлагают не в первый раз. Сделать это планировалось ещё летом 2019 года, но инициатива предпринимателей не прошла согласование в мэрии. Однако после этого, в конце 2019 года в дизайн-регламент Воронежа внесли изменения, разрешившие размещение на зданиях рекламных видеоэкранов и медиафасадов.