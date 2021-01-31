Медиафасад может появиться yа здании воронежского «Пролетария»
Медиафасад могут смонтировать на здании кинотеатра «Пролетарий» в Воронеже.
Компания «Мир Медиа» обратилась с просьбой к властям города для разрешения установки громадного устройства весом в 16 тонн.
– Современные форматы наружной рекламы должны появляться на улицах города, и я приветствую создание медиафасада на кинотеатре в самом центре Воронежа. Однако в любом случае он должен пройти все этапы согласования с органами, отвечающими за охрану объектов культурного наследия, которые примыкают к зданию кинотеатра и имеют охранные зоны. Не менее важно учесть интересы жителей соседних домов, которые не должны испытывать ни малейших неудобств из-за работы такого яркого объекта, особенно в вечернее и ночное время. Убежден, что появлению медиафасада должна также предшествовать широкая общественная дискуссия, должно быть услышано мнение горожан, архитекторов, краеведов, историков и урбанистов, – подчеркнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.
Установить медиафасад на здании «Пролетария» предлагают не в первый раз. Сделать это планировалось ещё летом 2019 года, но инициатива предпринимателей не прошла согласование в мэрии. Однако после этого, в конце 2019 года в дизайн-регламент Воронежа внесли изменения, разрешившие размещение на зданиях рекламных видеоэкранов и медиафасадов.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.