О завтрашней акции в поддержку Навального написали уже сегодня
Петр Петров, учитель истории: “Это какой-то ужас. Мы вышли на мирную акцию протеста, а полицейские без объяснения причин стали задерживать людей. Этому режиму недолго осталось”
Рубрика «Друзья прислали» продолжает публикацию редакционных заданий по освещению протестов.
Вслед за «Радио Свобода», встречайте: «7×7 — Горизонтальная Россия» — «независимое СМИ», ведущее борьбу против российского государства в регионах страны. Откуда деньги — не говорят, однако издание создано членами «Мемориала», организации, которая финансируется нашими партнерами с Запада, через фонды и посольства, чьи задачи по дестабилизации ситуации в стране старательно выполняет. Работают через сеть блогеров, которых на этот раз недрожащей рукой отправляют в гущу незаконных акций, обещая гонорар за фото и видео.
Основное.
Главная задача — показать масштаб акции, качественный и количественный состав ее участников и реакцию на нее власти, в том числе полиции и Росгвардии.
Нужно показывать:
Перемещения протестующих — обязательно напишите, идет ли речь о главной, второстепенной улице, если это имеет значение, и о цели шествия — куда они направляются. Если полиция не мешает протестующим, надо сообщить о старте и финише движения.
Блокировки улиц полицией — примерное количество полицейских, их поведение, особенно применение силы — отслеживаем в обязательном порядке.
Задержания. Старайтесь опознать задержанных, если это публичные люди (правозащитники, активисты, журналисты). Фиксируйте задержания на фото или видео. Если у вас есть выбор — выбирайте видео, даже если оно будет не очень хорошего качества — так проще поймать момент и показать картинку целиком, с фото можно просто не успеть.
Лозунги, скандирования и плакаты — особенно, если есть необычные.
Поведение протестующих — “игру в снежки» и т.п.
Применение силы полицией.
А вот детей снимать не рекомендуется.
Даже формат новости для собкоров в регионах уже заботливо заготовлен:
СЫКТЫВКАР
В какой форме прошла акция: митинг на Театральной площади города, потом состоялось шествие до администрации главы Коми
Сколько человек задержано: 10 (по данным корреспондента “7х7”), в том числе правозащитник Иван Иванов
Как действовали силовики: полиция и ОМОН жестко задержали трех человек, в остальном они не мешали митингующим
Петр Петров, учитель истории: “Это какой-то ужас. Мы вышли на мирную акцию протеста, а полицейские без объяснения причин стали задерживать людей. Этому режиму недолго осталось”
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.