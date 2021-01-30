Петр Петров, учитель истории: “Это какой-то ужас. Мы вышли на мирную акцию протеста, а полицейские без объяснения причин стали задерживать людей. Этому режиму недолго осталось”

Рубрика «Друзья прислали» продолжает публикацию редакционных заданий по освещению протестов.

Вслед за «Радио Свобода», встречайте: «7×7 — Горизонтальная Россия» — «независимое СМИ», ведущее борьбу против российского государства в регионах страны. Откуда деньги — не говорят, однако издание создано членами «Мемориала», организации, которая финансируется нашими партнерами с Запада, через фонды и посольства, чьи задачи по дестабилизации ситуации в стране старательно выполняет. Работают через сеть блогеров, которых на этот раз недрожащей рукой отправляют в гущу незаконных акций, обещая гонорар за фото и видео.

Основное.

Главная задача — показать масштаб акции, качественный и количественный состав ее участников и реакцию на нее власти, в том числе полиции и Росгвардии.

Нужно показывать:

Перемещения протестующих — обязательно напишите, идет ли речь о главной, второстепенной улице, если это имеет значение, и о цели шествия — куда они направляются. Если полиция не мешает протестующим, надо сообщить о старте и финише движения.

Блокировки улиц полицией — примерное количество полицейских, их поведение, особенно применение силы — отслеживаем в обязательном порядке.

Задержания. Старайтесь опознать задержанных, если это публичные люди (правозащитники, активисты, журналисты). Фиксируйте задержания на фото или видео. Если у вас есть выбор — выбирайте видео, даже если оно будет не очень хорошего качества — так проще поймать момент и показать картинку целиком, с фото можно просто не успеть.

Лозунги, скандирования и плакаты — особенно, если есть необычные.

Поведение протестующих — “игру в снежки» и т.п.

Применение силы полицией.

А вот детей снимать не рекомендуется.

Даже формат новости для собкоров в регионах уже заботливо заготовлен:

СЫКТЫВКАР

В какой форме прошла акция: митинг на Театральной площади города, потом состоялось шествие до администрации главы Коми

Сколько человек задержано: 10 (по данным корреспондента “7х7”), в том числе правозащитник Иван Иванов

Как действовали силовики: полиция и ОМОН жестко задержали трех человек, в остальном они не мешали митингующим

Петр Петров, учитель истории: “Это какой-то ужас. Мы вышли на мирную акцию протеста, а полицейские без объяснения причин стали задерживать людей. Этому режиму недолго осталось”