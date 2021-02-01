Дополнительные выходные дни в феврале ждут россиян, напомнили гражданам в Роструде.

Работающим придется трудится на предпоследней неделе месяца целых шесть дней на последней — всего три дня, сообщает РИА Новости.

Единственная в году длинная неделя ожидает граждан с 15 по 20 февраля. А День защитников Отечества сократит следую неделю до трех рабочих дней.