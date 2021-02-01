Социальные и детские пособия в России будут проиндексированы с 1 февраля.

Как сообщает ТАСС, ряд выплат и пособий в России вырастет на 4,9 %. Это касается ветеранов боевых действий, инвалидов, Героев России и Советского Союза, людей, подвергшихся радиации, граждан, пострадавших на производстве, Героев труда.

Детские пособия также будут проиндексированы: ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

Индексация пособий, согласно закону, происходит только один раз в год. Это порядок применяется с 2018 года.