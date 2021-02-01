О погоде в Воронеже в последний зимней месяц рассказали метеорологи.

По их прогнозам, февраль в регионе будет влажным и теплым.

По сравнению с обычной нормой, температура воздуха будет выше. А настоящая зима себя еще проявит себя в середине месяца.

Среднесуточная температура февраля, по сведениям синоптиков, составит 8-9 градусов мороза, что будет выше нормы на 0,5 градуса. Снега, дождей и различных их сочетаний в феврале будет на 130 процентов больше, чем обычно. Метеорологи прогнозируют на февраль 42 мм осадков.

В первые числа месяца ночные температуры будут отрицательные, а дневные – положительные. Похолодание намечается с 5 февраля, когда столбик термометра ночью в регионе будет опускаться до 5-10 градусов мороза, а иногда и до -15 градусов. При похолодании, которое продлится до середины месяца, количество осадков резко снизится.

Новое потепление начнется со второй половины февраля.

Фото «Вести ПК»