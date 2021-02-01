На рабочей неделе с 1 по 5 февраля жителей Воронежа ожидают температурные качели.

По прогнозам метеорологов, в понедельник, 1 февраля, будет облачная погода, днем начнется сильный снег. Температура воздуха -2 — 1 градус. Ветер юго-восточный 3 м/с.

Во вторник, 2 февраля, в Воронеже синоптики обещают облачную погоду, небольшой снег. Температура воздуха ночью до 3 градусов мороза, днем до – 2 градусов. Ветер северо-восточный 4,1 м/с.

В среду, 3 февраля, ожидается пасмурная погода, без осадков. Ночью метеорологи обещают до – 2 градусов. Днем — около нуля. Ветер юго-западный 2,9 м/с.

В четверг, 4 февраля, в областном центре будет пасмурно, небольшой дождь. Ночью столбик термометра покажет 0 градусов. Днем – 1 градус тепла. Ветер юго-западный 2,3 м/с.

В пятницу, 5 февраля, в Воронеже синоптики обещают переменную облачность, небольшой снег. Температура воздуха ночью – 5 градусов. Днем до 7 градусов мороза. Ветер северный 4,5 м/с.

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