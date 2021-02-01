Достаточно низким остается уровень заболевания ОРВИ в Воронежских школах после начала очного обучения.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в медицинские учреждения обратилось менее половины процента от общего числа учащихся.

По словам губернатора региона Александра Гусева, «ситуация с коронавирусом в Воронежской области – управляемая и контролируемая».

В связи с чем в регионе принимаются меры по послаблению антикороновирусных мер.

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