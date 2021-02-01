Живой и здоровой в Воронеже нашли исчезнувшую женщину Татьяну нашли живой и здоровой.

Об этом 1 февраля рассказали в поисковом отряде «Регион 36». О том, где гражданочка находилась с 22 января, не сообщается.

Ранее к добровольцам обратился мать женщины и сообщила, что ее дочка пропала с улицы 9 Января. Женщина ушла из квартиры, где жила, и не вернулась.

Фото pixbay.com