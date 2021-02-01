В Воронежской области повысили цены на квартиры в новостройках.

По данным Воронежстата, в среднем стоимость нового жилья в 2020 году повысились почти на 20%. На первичном рынке стоимость квадратного метра достигло 57 тысяч рублей.

Свежепостроенная однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров оценивается в 2, 3 миллиона рублей. Год назад аналогичная стоила 1,8 миллиона рублей.

На вторичном рынке квартиры подорожали на 7,4 процентов. Стоимость среднестатистического квадратного метра в Воронежской области достигло 50, 6 тысяч рублей.

В Воронеже рост цен оказался выше, чем в регионе – 28,6 процентов. Средняя цена квадратного метра составила 63,4 тысячи рублей.

Вот и считайте!

Фото «Вести ПК»