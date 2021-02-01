Фоторобот педофила, который напал на 10-летнюю девочку в Воронеже, опубликовали в сети.

В группе «Типичный Воронеж» появилось изображение предполагаемого насильника. В паблике говорится, что мужчина, неоднократно судимый. Он «разъезжает по различным регионам».

Напомним, что 29 января неизвестный напал на 10-летнюю школьницу в микрорайоне Никольское. Девочка шла из школы домой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье за изнасилование и совершения в отношении малолетней насильственных действий сексуального характера.

Пока подробности преступления не разглашаются.