К административной ответственности привлек Росприродназор компанию ООО «ЮМАКС», чей экскаватор утонул в реке Усмань в Воронежской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Происшествие случилось 4 ноября 2020 года, когда рабочие проводили расчистку водоема возле села Горки. Экскаватор из-за внештатной ситуации ушел под воду.

Сотрудники Росприроднадзора оперативно выехали на место происшествия и провели обследование.

В итоге за нарушение природоохранного законодательства ООО «ЮМАКС», а именно проведение работ без документов, оштрафовали на 75 тысяч рублей.

Еще 300 тысяч рублей предприятие должно заплатить за нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта. За нарушение правил водопользования при проведении дноуглубительных работ на реке Усмань, допуская при этом ее загрязнение «ЮМАКС» заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Росприроднадзор направил руководству предприятия претензию о добровольном возмещении вреда, причиненного реке Усмань на сумму более 654 тыс. рублей.