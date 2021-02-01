В Воронежской области компанию, утопившую в реке Усмани экскаватор, оштрафовал Росприродназор
К административной ответственности привлек Росприродназор компанию ООО «ЮМАКС», чей экскаватор утонул в реке Усмань в Воронежской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, Происшествие случилось 4 ноября 2020 года, когда рабочие проводили расчистку водоема возле села Горки. Экскаватор из-за внештатной ситуации ушел под воду.
Сотрудники Росприроднадзора оперативно выехали на место происшествия и провели обследование.
В итоге за нарушение природоохранного законодательства ООО «ЮМАКС», а именно проведение работ без документов, оштрафовали на 75 тысяч рублей.
Еще 300 тысяч рублей предприятие должно заплатить за нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта. За нарушение правил водопользования при проведении дноуглубительных работ на реке Усмань, допуская при этом ее загрязнение «ЮМАКС» заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.
Росприроднадзор направил руководству предприятия претензию о добровольном возмещении вреда, причиненного реке Усмань на сумму более 654 тыс. рублей.
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