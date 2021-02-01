Юнармейцы Воронежа сняли фильм о Сталинградской битве.

Его представили в рамках телемоста Воронеж-Волгоград, который прошел в зале Памяти на Чижовском плацдарме. Онлайн встречу организовали для старшеклассников — юнармейцев, она приурочена к освобождению городов побратимов.

Открыл встречу руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников. Он приветствовал участников мероприятия от имени жителей Воронежа, отметил важность исторических событий, которым посвящен телемост и пожелал школьникам развивать и укреплять военно-патриотические связи между регионами.

Также Сергей Александрович представил книгу «Луч Победы для каждого из нас». Это сборник, вышедший в свет недавно. Книгу посвятили 75-летию Великой Победы. На страницах — стихи, рассказы и очерки. Сопровождаются они фотохроникой. Как жили в страшные военные годы, и какой ценой досталась Победа, здесь показано без прикрас. Авторы — очевидцы и непосредственные участники тех событий – «дети войны», люди, которые в раннем возрасте познали, что такое война.

Книгу, с дарственной надписью одного из авторов Инны Степановны Гошук, в ближайшее время передадут юнармейцам Волгограда. Вместе с книгой волгоградские юнармейцы получат и благодарственное письмо от управы.

На встрече старшеклассники провели викторину с вопросами о героях войны и важных датах, пели песни, читали стихи о войне. А после воронежский отряд юнармейцев «Следопыты с улицы Краснознаменной» представили фильм о Сталинградской битве, который сделали сами.

— С учетом пандемии существуют препятствия для прямого общения. Вместе с тем, мы решили использовать любые технические возможности для изучения историко-культурного наследия, проведения таких патриотических мероприятий. Это необходимо для того, чтобы рассказывать правду о тех и страшных и героических моментах в истории нашей страны, — подчеркнул Сергей Ситников.

Напомним, 25 января 1943-го войска Воронежского фронта перешли в наступление и очистили город от немецко-фашистских захватчиков. За всю войну было только два города, перерезанных линией фронта — Воронеж и Сталинград. Первый служил ареной боев 212 дней, второй — 200. Столица Черноземья была разрушена на 95%, зато оттянула на себя треть войск врага, которые планировалось задействовать в Сталинградской битве.