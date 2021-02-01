В субботу, 30 января житель Ленинского района Воронежа, ветеран военной службы Григорий Юдин, отметил свой столетний юбилей.

Поздравить Григория Ивановича пришли представители управы района, районного Совета ветеранов, военного комиссариата и оркестр Центра развития творчества детей и юношества. От имени главы Воронежа Вадима Кстенина детям Григория Ивановича — Юрию и Надежде — вручили подарок, который они передали ветерану.

Во дворе звучали марш «Прощание славянки» и песня «День Победы». В условиях ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, Григорий Иванович наблюдал концерт с балкона своей квартиры, оттуда же приветствовал артистов, гостей и случайных зрителей. Григорий Иванович, по словам сына, любит марши, а потому, узнав о готовящемся управой Ленинского района поздравлении, он попросил организовать живое выступление.

– Отец очень любит марши и песни военных лет, поэтому я знал, что такой подарок будет ему приятен, – рассказал Юрий Юдин.



Григорий Иванович Юдин в 18 лет поступил в Серпуховское авиационное училище, и уже на втором курсе ему в составе аэромобильного батальона довелось участвовать в советско-финском вооруженном конфликте в 1939-1940 гг. Тогда выдалась холодная зима, и в суровых условиях машины не могли подвозить снаряды и вывезти раненых, поэтому студентов направили на Ленинградский фронт, чтобы они выполняли эти задачи на аэросанях, которые приводились в движение авиационными двигателями. Григорий Иванович был там механиком. Отечественную войну он встретил в Умани.



– В первый день Великой Отечественной войны аэродром отца подвергся сильной бомбежке, многие погибли, потому руководство решило направить бойцов в Оренбург, обучиться на летчиков. Уже в 1942 году папа в составе приемной комиссии был командирован на Аляску, где занимался приемкой самолетов. Окончание войны он встретил в Оренбурге. Позже его перевели в Воронеж, где заново формировался аэродром, – рассказал сын ветерана Юрий Юдин.

Дочь ветерана Надежда, слушавшая оркестр с балкона вместе с отцом, отметила, что его очень порадовали юные музыканты, и он очень признателен за душевный подарок к юбилею.

– Мы впервые организуем такое поздравление. Сейчас, в условиях коронавирусной инфекции, мы не всегда имеем возможность лично поздравить ветеранов с их юбилеями и важными датами в истории. Но мы видим, что такие живые концерты под окнами они ценят, им приятно наше внимание, – отметила заместитель руководителя управы района по социальным вопросам Ленинского района Евгения Демченко. – Желаем Григорию Ивановичу здоровья, благополучия, радости от каждого прожитого дня.