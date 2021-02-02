Для улучшения качества транспортного обслуживания населения в Воронежской области в недалеком будущем будут введены транспортные карты, которые являются частью автоматизированной системы контроля оплаты проезда (АСКОП).

На совещании в областном правительстве было сказано, что новая система поможет вывести компании перевозчики из «серой зоны», в следствие чего в бюджет увеличатся налоговые поступления.

Льготные категории граждан будут учитываться системой. А отдельным группам воронежцев будет введен бесплатный проезд. При примененеии мер социальной поддержки будут использоваться портал «Госуслуги» и МФЦ «Мои документы».

В настоящее время готовится проведение открытого конкурса на закупку услуг по созданию и внедрению автоматизированной системы. В нее будет включена и реализация функций транспортных карт как с пересадочным тарифом, так и с учетом «льготников».

Фото мэрии Воронежа