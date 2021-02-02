Супружескую пару задержали в Воронеже по подозрению в крупном мошенничестве. Пара, по версии правоохранителей, продавала фальшивые туры в Крым.

Как сообщает РИА Новости, в полицию Ялты обратились граждане, которые сообщили о мошенничестве с дорогостоящими путевками.

Супруги из Воронежа продавали дорогие туры в Крым по довольно заманчивым ценам. Покупатели после перевода денег никаких туристических услуг не получали, сообщили в полиции. Правоохранители разоблачили жуликов и задержали в Воронеже.

Как оказалось, один из супругов, 62-летний мужчина, ранее работал в турагентстве. У него была обширная база клиентов. Пара создала в социальных сетях страничку «Горячие туры и круизы Ялты». Вместе с женой мужчина находил клиентов, брал с них задаток и высылал фиктивные путёвки.

Воспользовавшись эпидемией коронавируса, мошенники сообщили своим жертвам что туры в 2020 году были перенесены на неопределенный срок. После этого супруги заблокировали телефоны и перестали выходить на связь с клиентами.

Фото «Вести ПК»