Чем больше будет людей, которые «познакомились» с коронавирусом, тем быстрее мы избавимся от необходимости носить маски, объяснил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Отказываться от масок нельзя, пока доля населения, обладающая иммунитетом, не достигнет 60–70% – сюда входят и те, кто «познакомился» с коронавирусом естественным путем, и те, кто вакцинировался. Однако уже сейчас можно снять маски, например, на улице, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Уже можно снять маски на улице однозначно, где-то на прогулках, на природе мала вероятность заражения. Совсем снять маски можно будет, когда у нас будет иммунная прослойка приближаться к 60% в конкретном регионе, начиная с Москвы, потому что она, я думаю, ближе всех к этой цифре. Когда это произойдет, можно вычислить: взять, например, сколько сейчас есть уже людей с антителами, сколько болеет каждый день, добавить количество вакцинируемых и можно с точностью до недели сосчитать. Я думаю, 60–70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны», – сказал Владислав Жемчугов.

Ослабление ограничений зависит от конкретного региона и от количества людей, которые еще не столкнулись с вирусом, добавил врач-иммунолог.

«В регионах стоит делать некоторые ограничения в зависимости от плотности населения и от того, сколько осталось людей, которые не контактировали с вирусом. Если мы быстро начнем вакцинировать, то 60% иммунной прослойки достигнем быстрее. Сейчас так и планирует Роспотребнадзор в зависимости от региональной ситуации», – заключил Владислав Жемчугов.

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