В Воронежской области поликлиники возобновили плановый прием
Плановый прием пациентов возобновили воронежские поликлиники. Также вновь началась госпитализация жителей региона.
Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, обслуживание на дому остается только для пациентов старше 65 лет с хроническими неинфекционными заболеваниями и с хронической болезнью почек 3-5 стадии и после пересадки органов и тканей.
Напомним, что прием в поликлиниках был прекращен 6 октября прошлого год в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
В настоящий момент эпидемиологическая ситуация улучшается как в целом по стране, так и в Воронежской области.
За минувшие сутки официально подтвержденных больных COVID-19 увеличилось в регионе на 371 человека.
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