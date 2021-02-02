Плановый прием пациентов возобновили воронежские поликлиники. Также вновь началась госпитализация жителей региона.

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, обслуживание на дому остается только для пациентов старше 65 лет с хроническими неинфекционными заболеваниями и с хронической болезнью почек 3-5 стадии и после пересадки органов и тканей.

Напомним, что прием в поликлиниках был прекращен 6 октября прошлого год в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

В настоящий момент эпидемиологическая ситуация улучшается как в целом по стране, так и в Воронежской области.

За минувшие сутки официально подтвержденных больных COVID-19 увеличилось в регионе на 371 человека.