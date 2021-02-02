Погоню за пьяным водителем «БМВ Х-5» устроили ночью 31 января воронежские полицейские.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в Левобережном районе Воронежа на улице Крондштатской экипаж ДПС заметил автомобиль, который ехал, виляя из стороны в сторону.

Полицейские потребовали остановится, но водитель попытался скрыться. К погоне за автомобилем подключились еще шесть экипажей Госавтоинспекции.

Задержали мужчину на улице Лихачева, где стражам порядка удлось заблокировать автомобиль. За рулем «БМВ» оказался пьяный 34-летний гражданин.

В отношении него было оставлено три протокола, на основании которых нарушителя арестовали на пять суток.

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