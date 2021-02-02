Дело о незаконном обналичивании денежных средств, которым занималась преступная группа в составе 27 человек, направлено в суд, сообщили в пресс-службе Воронежской прокуратуры во вторник, 2 февраля. Речь идет об «отмывании» 12 млрд рублей.

Следственными органами было установлено, что преступная группа в количество 27 человек в период с 2010-го по 2017 год открыла не менее 57 фирм, через которые и проводила обналичивание средств для предпринимателей и юридических лиц, которые хотели уйти от налогов или же вернуть из государственного бюджета суммы НДС. В фирмах составлялись «липовые» договора за определенную работу, деньги переводились на счета физлиц, которые передавали их заказчику, а сами за это получали комиссионные. За 7 лет преступным дельцам удалось получить на этих манипуляциях доход выше 300 млн рублей. Преступная группа работала не только в Воронеже, но и Ростове-на-Дону.

Часть денег была пущена на строительство гостинично-банного комплекса в Семилукском районе Воронежской области. Комплекс оформили на подставное лицо.

Руководил бандой 45-летний воронежец, имеющий уже судимость за уклонение от уплаты налогов и мошенничество в сфере кредитования.

Уголовное дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Воронежа. Обнальщики обвиняются по ст. «Создание и участие в преступном сообществе» (ч.1,2 ст. 210 Уголовного кодекса РФ), ст. «Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере» (п. «а», «б» ч.2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ), а также чт. «Отмывание денег в особо крупном размере» (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ). Имущество обвиняемых на сумму 300 млн рублей арестовано.