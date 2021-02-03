65-летнюю женщину, убившую в состоянии аффекта сожителя своей дочери, будут судить в Воронежской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, пенсионерка находилась в гостях своей дочери 4 ноября прошлого года в селе Нижнедевицк.

Вечером 33-летняя хозяйка поругалась со своим нетрезвым 38-летним сожителем. Тот схватился за нож и несколько раз ударил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Мать погибшей, услышав шум, прибежала на помощь дочке. Находясь в состоянии сильного душевного волнения, женщина выхватила у убийцы нож и несколько раз ударила его в грудь. Мужчина скончался от ранения груди с повреждением левого легкого и аорты, осложнившееся острой кровопотерей, согласно заключению экспертизы.

Пенсионерка в ходе следствия свою вину признала. До суда она находилась под домашним арестом.

Теперь степень ее вины определит Хохольский районный суд.

Фото пресс-службы СУ СКР по Воронежской области