Женщину, убившую в состоянии аффекта сожителя своей дочери, будут судить в Воронежской области
65-летнюю женщину, убившую в состоянии аффекта сожителя своей дочери, будут судить в Воронежской области.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, пенсионерка находилась в гостях своей дочери 4 ноября прошлого года в селе Нижнедевицк.
Вечером 33-летняя хозяйка поругалась со своим нетрезвым 38-летним сожителем. Тот схватился за нож и несколько раз ударил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Мать погибшей, услышав шум, прибежала на помощь дочке. Находясь в состоянии сильного душевного волнения, женщина выхватила у убийцы нож и несколько раз ударила его в грудь. Мужчина скончался от ранения груди с повреждением левого легкого и аорты, осложнившееся острой кровопотерей, согласно заключению экспертизы.
Пенсионерка в ходе следствия свою вину признала. До суда она находилась под домашним арестом.
Теперь степень ее вины определит Хохольский районный суд.
Фото пресс-службы СУ СКР по Воронежской области
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