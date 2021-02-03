В статье для официального издания Военно-морского института США глава Стратегического командования американских вооруженных сил адмирал Чарльз Ричар написал, что не исключает того, что ядерная война между Соединенными Штатами и Россией возможна. Также он допустил и войну с Китаем. Причиной такого поворота событий он назвал якобы агрессивную политику со стороны нашей страны и Китая в то время, пока Минобороны боролось с терроризмом.

-Россия и Китай бросают вызов международным нормам силовыми способами. Такого не было со времен холодной войны» и подобные действия нельзя оставлять без ответа. Уступая таким инициативам, мы можем укрепить мнение России и Китая о том, что США не может достойно ответить. Это раззадорит их еще больше, — заявил адмирал.

Чарльз Ричал отметил, что с тех пор, как развалился СССР, Пентагон не рассматривал возможности прямого военного столкновения, но сейчас ситуация поменялась.

— Не исключено, что кризис с Россией или Китаем может перерасти в ядерный конфликт если они посчитают, что в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству, — отметил он.

Напомним, что в январе ученые американского Ратгерского университета заявили, что масштабное применение ядерного оружия в ходе войны приведет к беспрецедентному изменению климата в экваториальной части Тихого океана. В результате значительно уменьшится популяция водорослей на 40% cократится улов рыбы.

Марина Хоружая