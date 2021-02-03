Соболезнования родным и близким погибшей от рук убийцы учительницы Натальи Тушинской выразил глава Воронежа Вадим Кстенин.

«В результате бесчеловечного жестокого преступления трагически оборвалась жизнь преподавателя СОШ №1 Воронежа Тушинской Натальи Васильевны

Многие годы она добросовестно трудилась в сфере образования, отдавая все свои силы и знания обучению и воспитанию юных воронежцев. В сердцах учеников и коллег она навсегда останется опытным и мудрым наставником, чутким и внимательным педагогом.

Мы все потрясены произошедшим и уверены, что злодеяние не останется безнаказанным. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Натальи Васильевны» — сказал Вадим Кстенин.

Преступление произошло вечером 2 февраля на Московском проспекте. На преподавательницу математики школы №1 Наталью Тушинскую около надземного перехода на нее напал убийца. Тело погибшей обнаружили в стороне от тропинки.

Правоохранители узнали о преступлении от знакомой учительницы, с которой она разговаривала по телефону в момент нападения.