По факту убийства 47-летней преподавательницы математики Натальи Тушинской следователи воронежского СУ СКР возбудили уголовное дело.

Как сообщает пресс-службы ведомства, дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем».

Преступление произошло 2 февраля в Воронеже вблизи одного из кафе на Московском проспекте. Примерно в 19.30 неустановленное пока лицо напало на Наталью Тушинскую. Преподавательнице причинили множественные ножевые ранения. Из-за полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Правоохранители ищут отморозка. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото СУ СКР Воронежской области