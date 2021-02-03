Вчера, 2 февраля, Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство московского управления ФСИН — вместо условного наказания, назначенного Навальному по делу «Ив Роше», суд назначил оппозиционеру реальный срок. Теперь политик должен провести в колонии 3.5 года, хотя фактически он отсидит 2 года 8 месяцев (суд зачел Навальному в срок время, которое он провел под домашним арестом). По словам адвоката Навального, если данное решение суда вступит в законную силу, его подопечный выйдет на свободу лишь в октябре 2023 года.

Защитники Навального планируют обжаловать данное решение в Мосгорсуде и подать кассацию на вчерашнее постановление суда. Также адвокат собирается обратиться в Кабмин Совета Европы с жалобой на неисполнение решения ЕСПЧ в отношении его подзащитного по делу «Ив Роше». Напомним, что приговор по данному делу нарушил право Алексея Навального на справедливое разбирательство и должен был быть отменен в Российской Федерации. Однако Россия ограничилась лишь выплатой компенсации.

Марина Хоружая