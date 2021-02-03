Что забрал убийца у воронежской учительницы перед тем, как сбежать
Жестокое убийство учительницы Натальи Тушинской, которое произошло 2 февраля на Московском проспекте Воронежа, было сопряжено с разбоем.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, убийца, перед тем как скрыться забрал у женщины золотой браслет, сумку с деньгами и мобильный телефон.
Ход расследования преступления, которое вызвало в Воронеже большой общественный резонанс, взято под контроль региональной прокуратурой, сообщили в ведомстве.
Напомним, что тело 47-летней преподавательницы с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на Московском проспекте возле остановки «Спутник» и кафе «Рица» в 20.20.
Фото МБОУ СОШ №1
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