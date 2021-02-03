Жестокое убийство учительницы Натальи Тушинской, которое произошло 2 февраля на Московском проспекте Воронежа, было сопряжено с разбоем.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, убийца, перед тем как скрыться забрал у женщины золотой браслет, сумку с деньгами и мобильный телефон.

Ход расследования преступления, которое вызвало в Воронеже большой общественный резонанс, взято под контроль региональной прокуратурой, сообщили в ведомстве.

Напомним, что тело 47-летней преподавательницы с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на Московском проспекте возле остановки «Спутник» и кафе «Рица» в 20.20.

Фото МБОУ СОШ №1