В научном журнале Lancet опубликовали результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Анализ проводился на 19 866 добровольцах, которые получали первую и вторую прививку. Отдельным гражданам вводилось плацебо.

При достижении финальной контрольной точки было зафиксировано 78 подтвержденных случаев заболевания ковидом.

2144 добровольцев оказались из возрастной категории «старше 60 лет» — в их группе показатель эффективности составил 91.8%. Что практически не отличалось от данных, полученных в группе добровольцев «18-60 лет».

На основе проведенных опытов, исследователи отметили, что российская вакцина дает полную защиту при тяжелых случаях заболевания коронавирусом. К слову, уровень антител у привитых в 1,3—1,5 раза превысил уровень антител у тех, кто переболел ковидом в реальности.

Марина Хоружая