Пресс-служба мэрии предупредила воронежских автомобилистов о том, что сегодня, 3 февраля, будет на десять часов перекрыто движение по одной из улиц Левобережного района. С 10 утра до 22.00 вечера будет закрыта для проезда улица Тверская (до дом№6 по Новохоперской) В этим десять часов, по заявлению городских властей, на анном участке сотрудники ООО «Квант» будут ремонтировать электрический кабель подстанции.

Марина Хоружая