Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил на вторничной планерке о намерении построить в Орловке Хохольского района новый психоневрологический интернат, рассчитанный на 128 мест. Пациентами данного учреждения станут престарелые мужчины, а также инвалиды I-II групп старше 18 лет. Финансирование соцобъекта будет производиться из федерального и областного бюджета. Сейчас власти региона ищут подрядчика, который возьмет на себя обязанность по возведению данного объекта.

Тендер уже появился на сайте госзакупок. Максимальная цена данного контракта — 484,5 миллиона рублей. Закончить работы подрядчику необходимо будет к декабрю 2023 года.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 24 февраля.

Марина Хоружая