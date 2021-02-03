2 февраля сенатор РФ от Воронежской области Сергей Лукин провел прием граждан в режиме онлайн. На связи с парламентарием – сразу два населенных пункта, город Воронеж и поселок городского типа Анна. Большинство рассмотренных вопросов касалось оказания помощи социально незащищенным категориям граждан и системы здравоохранения.

Так, 45-летний Павел Свистов обратился к сенатору с просьбой восстановить справедливость. Ему – человеку, у которого от рождения нет ступни – вопреки очевидной логике не удалось оформить инвалидность: в этом ему было отказано дважды. Тяжелый физический недостаток не помешал Павлу получить высшее образование, трудиться и быть полезным обществу. Занимающий активную жизненную позицию Павел Свистов не склонен драматизировать ситуацию, но вот цены на протезы, которые он регулярно приобретает на собственные средства, стали неподъемными. А для бесплатного получения индивидуальных средств реабилитации необходимо оформить инвалидность.

Сенатора Лукина возмутила сама возможность такой ситуации. Приглашенная на прием и.о. руководителя-главного эксперта по медико-социальной экспертизе Главного бюро МСЭ по Воронежской области заверила, что недоработку исправят. Она подробно разъяснила Павлу, какие организационные этапы ему необходимо пройти и каков порядок медицинского освидетельствования.

В ближайшее время Павел Свистов соберет необходимые документы и направит в бюро медико-социальной экспертизы.

Решение вопроса будет находиться на личном контроле сенатора.

Многодетная мама Оксана Долматова попросила Сергея Лукина помочь организовать для ее 4-летней дочки прохождение реабилитационного курса.

— До 4 лет Ева посещала центр ментального здоровья «Солнышко». С ребенком занимались бесплатно. С августа мы числимся на очереди в центре «Парус надежды», боимся упустить драгоценное время для восстановления, — рассказала Оксана, — а платных уроков с логопедом семейный бюджет не выдержит.

Директор Центра «Парус Надежды» Ирина Петрова пояснила, что из-за пандемии сроки зачисления детей на реабилитацию увеличились, но теперь ситуация постепенно становится более комфортной. В ближайшее время дочь Оксаны Долматовой сможет приступить к занятиям.

Помощники сенатора вручили маленькой Еве, которая участвовала в сеансе видеосвязи вместе с мамой, куклу – подарок от Сергея Лукина в память об этой встрече.

Проблемная ситуация с обеспечением памперсами ребенка-инвалида сложилась у Ирины Денисовой, мамы троих детей. Ее 15-летний сын должен обеспечиваться бесплатными средствами ухода в том объеме, который предусмотрен законодательством. Однако график их предоставления не всегда отвечает потребностям ребенка, из-за особенностей регламента бывают продолжительные перерывы. Да и качество памперсов вызывает нарекания.

Заместитель управляющего Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования Ольга Гаврилова, отвечая на вопрос Сергея Лукина, заверила, что средства ухода в объеме квот по двум периодам будут доставлены заявительнице до конца текущей недели.

Для того, чтобы в дни ожидания мальчик не испытывал дискомфорта, сенатор передал Ирине упаковку остро необходимых в настоящий момент памперсов.

Сергей Лукин проинформировал Ирину Денисову о том, что 30 декабря 2020 года Президент России Владимир Путин подписал закон об электронном сертификате для покупки инвалидами технических средств реабилитации, лекарств и продуктов.

— В России насчитывается около 12 миллионов граждан с инвалидностью, включая 670 тысяч детей-инвалидов. Ежегодно за техническими средствами реабилитации обращаются 1,6 млн человек. Одна из целей введения электронного сертификата на средства реабилитации – решить задачу длительного возмещения людям понесенных затрат на их покупку. Новый механизм позволит инвалидам получать необходимые средства реабилитации сразу и без необходимости тратить собственные финансы, — отметил сенатор.

Он пояснил, что сумма компенсации за покупку будет привязана к банковской карте «МИР» гражданина. При этом обратиться он сможет в любой магазин, в том числе заказать товар в интернете, оплатив его онлайн. Однако потратить бюджетные деньги получится только на то техническое средство, которое предусмотрено индивидуальной программой реабилитации.

— Применение этого закона не только повысит эффективность реабилитации инвалидов, но и будет способствовать повышению качества продукции за счет формирования конкурентных условий. У граждан появится дополнительная альтернатива – можно будет не только получить изделие в Фонде социального страхования, купить за собственные средства и дождаться компенсации, но и воспользоваться электронным сертификатом сразу при покупке, — подчеркнул Сергей Лукин.

Ольга Вороновская