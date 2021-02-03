Уголовное дело о незаконной «обналичке» огромной суммы денежных средств будет рассмотрено воронежским Центральным районным судом. Напомним, что банда, в которую входило 27 человек, действовала на территории Воронежа и Ростова-на-Дону. Зарегистрировав более 57 фирм-однодневок, мошенники помогали с обналичиванием денежных средств недобросовестным предпринимателям, которые хотели скрыть от государства свои сделки, дабы не платить налоги, либо незаконно возместить НДС за счет бюджетных денег.

Следствие установило, что с 2010 по 2017 год глава банды Максим Скоркин вместе со своими подельниками вывел более 12 миллиардов рублей через счета подконтрольных фирм, что принесло преступникам более 300 млн рублей дохода. Более 6 млн. рублей было потрачено ими на строительство гостинично-банного комплекса в Семилукском районе (объект был оформлен на подставное лицо).

Членам преступной группа предъявлено обвинение по части 1 статьи 210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе»), п. «а», «б» статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»), а также части 2 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»).

Марина Хоружая