Три новых автобусных маршрута появятся в Воронеже. Автобусы № 29 и №32 выйдут на линии весной, а №33К просто изменит свой маршрут. Об этом сообщали пресс-службе городской администрации.

В данный момент, схемы маршрутов продолжают согласовывать. Предположительно, маршрутка №33К будет следовать не от Перхоровича до облбольницы, как сейчас, а до студгородка ВПИ. После этого в номере маршрута исчезнет буква «К». 29-я маршрутка будет курсировать от Митрофановского источника, расположенного на Адмиралтейской площади, до Северного района. Маршрут №32 призван облегчить жизнь жителям Советского и Железнодорожного районов. На данном автобусе можно будет проехать по улицам Перхоровича, Пеше-Стрелецкой Юго-Западного района Воронежа до улицы Путиловской на Левом берегу (после реконструкции ул. Дорожной маршрут будет переведен на другую схему).

Марина Хоружая