Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, почему после введения вакцины от коронавируса многие чувствуют слабость и ломоту в теле, а также отмечают повышение температуры — иногда до 38 градусов. По мнению врача, такова реакция организма на вирусный белок и беспокоиться здесь не о чем. Вакцины, применяющиеся против гриппа, также зачастую вызывают повышение температуры.

Вирусолог уверяет, что реакция на вакцину, вовсе не «дело рук» иммунитета. не зависит. Просто вирусный белок, обладающий токсичностью. таким образом проявляет себя в организме.

— Есть люди более чувствительные к токсичности, есть менее, — отметил доктор к интервью телеканалу «360». — Вакцина «Спутник V» содержит порядка 10 микрограммов аденовирусного белка, реакция на который отмечается, как правило, лишь в течение нескольких часов (неприятные побочные эффекты могут возникнуть в течение первых 48 часов после введения препарата).

Предварительные данные показывают, что «побочка» дала о себе знать у 40% привитых. При этом обращаться к врачу не нужно, следует просто перетерпеть это состояние, а если температура поднимется выше 38 градусов, просто выпить парацетамол.

Марина Хоружая