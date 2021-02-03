По решению мэра Воронежа Вадима Кстенина последние годы системно и последовательно увеличивается объем средств, направляемых на развитие пешеходной инфраструктуры – ремонт изношенных и строительство новых тротуаров там, где их никогда не было. По решению мэра Воронежа Вадима Кстенина последние годы системно и последовательно увеличивается объем средств, направляемых на развитие пешеходной инфраструктуры – ремонт изношенных и строительство новых тротуаров там, где их никогда не было.

За несколько лет вложения в комфорт пешеходов выросли почти в шесть раз: если в 2018 году на эти цели тратилось 20 млн рублей в год, а в 2019 году – около 60-ти, то в 2020 – уже 113 млн рублей, что позволило выполнить работы более, чем на 100 объектах.

– В 2020 году мы впервые за десятилетия начали и масштабную адаптацию первой части из 30-ти ключевых улиц для удобства маломобильных горожан. Развитие и доступность пешеходной инфраструктуры для всех – обязательное условие создания современной и безопасной городской среды. Поэтому управы районов продолжат работать, соблюдая методические рекомендации экспертов РУРЦ «Доступная среда», которые примут участие и в приемке работ. В этом году мы ликвидируем все препятствия для маломобильных горожан на наших основных улицах, – заявил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Напомним, что в рамках создания комплексной схемы организации дорожного движения Воронежа по инициативе мэра разработчиком был заказан аудит тротуарной части 30-ти улиц с наибольшим пешеходным трафиком.

Специалисты РУРЦ «Доступная среда» во главе с Александром Поповым проанализировали каждое препятствие, которое встает на пути маломобильного человека – инвалида-колясочника, мамы с коляской, пожилого человека или человека с травмой или тяжелым чемоданом. Было выявлено полторы тысячи точек контроля – мест отсутствия пандусов или их неверных наклона и ширины, перепадов высот, дефектов покрытия и т.д. Решение задачи по их устранению было распределено на два года (кроме того, строились и новые тротуары сразу с учетом требований доступности).

– В 2020-м нам очень тяжело дались работы на тротуарах: финансирование мы увеличили в два раза, а рабочих рук из-за пандемии катастрофически не хватало. В этом году мы вновь увеличим – и увеличим значительно – объем бюджетных средств, которые вложим в пешеходную инфраструктуру, до почти 165 миллионов рублей. Управам района ставится задача на основе аудита доступности улиц, обращений граждан и собственного мониторинга в самые сжатые сроки сформировать перечни объектов на этот год и приступать к поиску подрядчиков, которые будут способны выполнить такие объемы работ, – дал указание префектам глава Воронежа Вадим Кстенин. – дал указание префектам глава Воронежа Вадим Кстенин.

Мэр напомнил коллегам, что надо учесть весь негативный опыт прошлого года: нехватка рабочих рук из-за пандемии и большие объемы ремонта и строительства не должны влиять на качество, а также создавать значимые неудобства воронежцам.

– В прошлом году у меня было много нареканий к соблюдению графиков и культуры производства работ. Полностью избежать неудобств невозможно, но совершенно недопустимо, когда вся пешеходная часть вскрывается, а потом туда неделями никто не заходит, люди не могут нормально пройти. Также недопустимо, что подрядчики забывают проложить временные подходы к социальным объектам. Если весь тротуар демонтирован и проход пешеходов возможен только по проезжей части, значит, путь их движения должен быть обозначен и отделен от остальной дороги сигнальными лентами. За этим управы должны будут тоже пристально следить, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Также руководителям управ районов поставлена задача при наступлении устойчивой теплой погоды, когда полностью оттает почва, проверить все участки тротуаров, которые ремонтировались и строились в прошлом году.

– Пока будут идти торги и заключаться контракты, пока не начнется горячий сезон для основных строительных работ выводите подрядчиков на их объекты – все выявленные дефекты должны быть устранены за их счет в рамках гарантийных обязательств, – подытожил мэр.