Победителем торгов на право застройки ветхого квартала на Левом берегу Воронежа стала компания СЗ «ЛТДМ «Развитие».

Торги проводились на участок, который ограничен улицами Меркулова, Героев Стратосферы, Кулибина и Ленинским проспектом.

«Развитие» предложило 3,94 миллиона рублей, участвующее в конкурсе ЦПК «Финансирование капитального строительства» предложила 3, 76 миллиона рублей.

Победитель должен согласовать с горадминистрацией план развития территории до июня 2021 года.

Из трехэтажных ветхих домов жителей должны расселить до 2025 года. Снос домов должен произойти до 2027 года. Застроят участок домами от 4 до 8 этажей до 2030 года.