На левом берегу Воронежа «Развитие» будет застраивать ветхий квартал
Победителем торгов на право застройки ветхого квартала на Левом берегу Воронежа стала компания СЗ «ЛТДМ «Развитие».
Торги проводились на участок, который ограничен улицами Меркулова, Героев Стратосферы, Кулибина и Ленинским проспектом.
«Развитие» предложило 3,94 миллиона рублей, участвующее в конкурсе ЦПК «Финансирование капитального строительства» предложила 3, 76 миллиона рублей.
Победитель должен согласовать с горадминистрацией план развития территории до июня 2021 года.
Из трехэтажных ветхих домов жителей должны расселить до 2025 года. Снос домов должен произойти до 2027 года. Застроят участок домами от 4 до 8 этажей до 2030 года.
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