Стало известно, что региональное правительство Воронежской области порекомендовало местным вузам обзавестись обсерваторами, куда можно было бы помещать коронавирусных студентов. Руководству высших учебных заведений также посоветовали разобщать студентов, которые вернутся к очному обучению 8 февраля. Пока о готовности уйти с дистанционки заявили ВГУ и Лестех. Чиновники посоветовали делать это пошагово и поначалу сохранять элементы дистанционного обучения.

Напомним, что в образовательных учреждениям должны будут соблюдаться санитарные нормы. Особенно, когда за парты вернутся иностранные студенты. По возвращении в Россию им, по всей видимости, придется сдать тесты на COVID-19 и временно изолироваться.

Марина Хоружая