В вузах Воронежа хотят сделать обсерваторы для заболевших ковидом
Стало известно, что региональное правительство Воронежской области порекомендовало местным вузам обзавестись обсерваторами, куда можно было бы помещать коронавирусных студентов. Руководству высших учебных заведений также посоветовали разобщать студентов, которые вернутся к очному обучению 8 февраля. Пока о готовности уйти с дистанционки заявили ВГУ и Лестех. Чиновники посоветовали делать это пошагово и поначалу сохранять элементы дистанционного обучения.
Напомним, что в образовательных учреждениям должны будут соблюдаться санитарные нормы. Особенно, когда за парты вернутся иностранные студенты. По возвращении в Россию им, по всей видимости, придется сдать тесты на COVID-19 и временно изолироваться.
Марина Хоружая
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