Сергею Фургалу — экс-губернатору Хабаровского края — следственным комитетом было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Как рассказали в пресс-службе СК РФ, ему инкриминируется «Покушение на убийство 2 и более лиц», «Убийство 2 и более лиц», а также «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия», что может повлечь за собой пожизненное лишение свободы.

Следствие считает, что организованная в 2004-2005 годах преступная группа под руководством Фургала, покушалась на убийство Александра Смольского, Евгения Зори и Олега Булатова. Причастность к этому экс-чиновника была установлена в ходе расследования преступлений прошлых лет. По мнению Следственного Комитета, людей убивали для того, чтобы «продвинуть коммерческие интересы Фургала и его соучастников. Чтобы расширить бизнес, Фургал вместе с компаньоном Николаем Мистрюковым открыл новые пункты по приему металлолома в Амурской области. Тем же бизнесом там занимался некий Смольский, который принимал товар по более высокой цене. Договориться о снижении цен «по-хорошему» не удалось, поэтому Фургал с Мистрюковым решили попросту избавиться от конкурента. Однако из из двух брошенных в гараж Смольского гранат взорвалась лишь одна, и та у ворот. Смольский выжил, но угроза на него подействовала и цены он снизил. Тогда в данном преступлении был обвинен Марат Кадыров, которого вскоре арестовали.

Убийство Евгения Зори стало результатом длительного конфликта между ним и парочкой -Фургал-Мистрюков. Ребята никак не могли поделить железобетонный завод, возникли судебные споры, но накануне вынесения судебного решения, вопрос был решен кардинально — Зорю расстреляли. Это убийство на себя взял участник ОПГ Андрей Палей, который заявил о том, что якобы имел конфликт с Зорей.

Несмотря на то, что после убийства Зори Фургал, Мистрюков и их компаньон — бывший сотрудник милиции Булатов — были задержаны в качестве подозреваемых, улик не нашли и дело в 2004 году закрыли. Однако мысли о том, что Булатов может их сдать, не покидали Фургала и Мистрюкова, поэтому поручили Палею убить и его. Стрельба произошла рядом с домом Булатова — когда дочь его обнаружила, он был еще жив. Однако вскоре скончался.

Причастность Фургала и других членов преступной группы была подтверждена потерпевшими, свидетелями и членами преступной группы. По словам адвоката Фургала Михаила Карапетяна, его подзащитный все предъявленные ему обвинения отрицает.

Сергей Фургал был задержан летом 2020 года. Его сразу же отправили в Москву и заключили под стражу в «Лефортово». Уже после этого президент уволил его с поста главы Хабаровского края, что получило в регионе большой резонанс.

Марина Хоружая