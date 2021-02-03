Между Россией с Белоруссией вновь восстановят пассажирское сообщения. Поезда возобновят курсировать из Москвы в Минск и обратно уже 8 февраля — соответствующее решение было принято российским правительством. Также возобновят работу поезда, которые имели остановки в Минске. Это Москва–Калининград и Калининград–Санкт-Петербург.

Со следующего понедельника увеличат и количество регулярных авиа-рейсов из Москвы в Минск, теперь вместо трех, еженедельно летать в Белоруссию будет пять самолетов. Кроме того, в столицу Белоруссии раз в неделю можно будет попасть самолетом из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Сегодня стало известно что премьер Михаил Мишустин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией — в эти страны самолеты начнут летать с 15 февраля. С 8 февраля увеличится с 1 до 3 количество регулярных рейсов в Киргизию (Москва–Бишкек). Возобновится и приостановленное из-за коронавируса международное авиасообщение из Кемерова и Петропавловска-Камчатского.

Напомним, что регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено нашей страной в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса в мире.

Марина Хоружая