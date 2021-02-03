Ранее партия добилась выделения двух миллиардов рублей из федерального бюджета на эти цели

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) вместе с депутатами от «Единой России» будут контролировать жители регионов. За ходом работ можно будет наблюдать с помощью цифрового сервиса. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин.

«За каждым объектом будут закреплены депутаты Госдумы и региональных парламентов от «Единой России». Они будут следить за проведением работ по объектам и информировать о них жителей. В первую очередь, проконтролируют, чтобы конкурс по выбору подрядчика был открытым и не оставлял сомнений, что выбранная организация сможет возвести качественный объект. Депутаты вместе с жителями будут выезжать на стройки, встречаться с подрядчиками и представителями органов местного самоуправления, чтобы при необходимости оперативно решать возникающие проблемы», — сказал он.

Для удобства мониторинга «Единая Россия» дорабатывает цифровой сервис, где будет содержаться полная информация о ФОКОТах. Он позволит в режиме реального времени следить за ходом работ. После сдачи спортивных объектов работа партии продолжится.

«Партпроект «Детский спорт» частично возьмет на себя подготовку специалистов для организации занятий спортом на новых объектах и проконтролирует, чтобы они были доступными для всех. Также партия проработает вопрос о дальнейшем благоустройстве территорий вокруг ФОКОТов — в том числе, с использованием механизмов «народного бюджетирования», — подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

В конце января Правительство направило два миллиарда рублей на строительство ФОКОТов — выделения средств из федерального бюджета добилась «Единая Россия». Вместе с Кабмином партия работала над подготовкой главного финансового документа страны. На эти средства будет создано 100 объектов, 43 из них введут в эксплуатацию уже в 2021 году — как в городах, так и в сельской местности. Комплектации ФОКОТов определены с учетом климатических зон. В «северных» регионах установят хоккейные коробки, в южных, где снега мало или почти нет, вместо них будут построены площадки для летних видов спорта — баскетбола и волейбола. В обоих комплектах предусмотрено футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, силовые тренажеры и воркаут-зоны.

Как сообщила региональный куратор партийного проекта «Детский спорт», депутат Воронежской областной Думы Ольга Ортина, в этом году в Воронеже на территории школы №83 планируется ввести в эксплуатацию ФОКОТ. Стоимость объекта 20 млн рублей. Спортобъект будет включать: искусственное футбольное поле, беговые дорожки, ворота, сборно-разборные трибуны, покрытие для беговых дорожек, спортивный комплекс для тренировки всех групп мышц, силовые тренажеры и другое.

«Строительство объекта и монтаж оборудования запланированы после выполнения проектно-сметной документации, проведения конкурсных процедур в июне-июле 2021 года. Перечень оборудования для установки обсуждался со спортивным активом школы, также учитываются обращения жителей в адрес департамента физической культуры и спорта. Отмечу, что на каждом этапе реализации данного проекта будет обеспечен общественный и партийный контроль»,- отметила Ольга Ортина.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежского реготделения партии «Единая Россия»