В Ленинском районе Воронеж наградили медалями активистов патриотической деятельности
Руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников от имени главы Воронежа Вадима Кстенина вручил наставникам молодежи медали «За активную патриотическую деятельность».
Медаль учреждена Союзом городов воинской славы и вручается тем, кто внес значительный вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения и популяризации событий военной истории России.
Наград удостоены член районного Совета ветеранов Инна Гошук, председатель Совета Евгений Правдухин, методист отдела образования Ленинского и Центрального районов Любовь Бирюлина.
Также член районного Совета ветеранов Людмила Красикова награждена общественной наградой – медалью «Дети войны».
Заслуги сегодняшних награжденных в полной мере соответствуют статуту медалей. Все активисты много лет участвуют в школьных, районных, городских и региональных проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, и особенно подрастающего поколения.
Обращаясь к награжденным, Сергей Ситников отметил, что с каждым годом патриотическое воспитание все больше становится неотъемлемой частью жизни нашего общества.
– Поколение Великой Отечественной войны – самый яркий пример патриотизма и преданности своему делу, отчизне. Рассказывая о тех трагических событиях, вы задаете правильные жизненные ориентиры для молодежи. Очень отрадно, что с годами эта работа только усиливается, – отметил Сергей Александрович.
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