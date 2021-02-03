Руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников от имени главы Воронежа Вадима Кстенина вручил наставникам молодежи медали «За активную патриотическую деятельность».

Медаль учреждена Союзом городов воинской славы и вручается тем, кто внес значительный вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения и популяризации событий военной истории России.

Наград удостоены член районного Совета ветеранов Инна Гошук, председатель Совета Евгений Правдухин, методист отдела образования Ленинского и Центрального районов Любовь Бирюлина.

Также член районного Совета ветеранов Людмила Красикова награждена общественной наградой – медалью «Дети войны».

Заслуги сегодняшних награжденных в полной мере соответствуют статуту медалей. Все активисты много лет участвуют в школьных, районных, городских и региональных проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, и особенно подрастающего поколения.

Обращаясь к награжденным, Сергей Ситников отметил, что с каждым годом патриотическое воспитание все больше становится неотъемлемой частью жизни нашего общества.

– Поколение Великой Отечественной войны – самый яркий пример патриотизма и преданности своему делу, отчизне. Рассказывая о тех трагических событиях, вы задаете правильные жизненные ориентиры для молодежи. Очень отрадно, что с годами эта работа только усиливается, – отметил Сергей Александрович.