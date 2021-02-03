Инвесторам, которые приходят в Крым, позволит сохранить анонимность особый правовой режим.

Это поможет привлечь новые проекты на полуостров и не попасть под санкции.

Об этом заявила министр финансов республики Ирина Кивико, пишет ТАСС.

Возможность сохранения конфиденциальности инвестора позволят создаваемые в Крыму особые административные районы (ОАР).

«Это была инициатива субъекта, в течение последних полутора лет мы работали с министерством экономического развития. Понимаем, что это (ситуация с санкциями) в целом является препятствием для развития. Проект может быть в пищевой промышленности, сфере туризма, еще что-то — не важно. Для нас важно, что будет рост капитальных инвестиций в субъект РФ», — сказала Кивико.

Она пояснила, что норма может быть полезна не только для новых инвесторов, которые пока не заходят на полуостров, но и для уже присутствующих здесь предприятий. Например, если крымская компания запланирует крупный проект и будет привлекать средства из других регионов РФ.

«Мы не хотим, чтобы предприятия, работая в Крыму, попадали под санкции из-за географического присутствия — это несправедливо ни экономически, ни политически, ни социально. Ни в одном другом субъекте РФ этого нет, и мы хотим, чтобы наши предприятия имели те же возможности, что и в других субъектах РФ», — подчеркнула собеседница агентства.

В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди напомнила, что стать участником ОАР, если он будет создан, сможет любое зарегистрированное на территории Российской Федерации юридическое лицо, реализующее инвестиционный проект в Крыму или Севастополе. Однако для этого объем капитальных вложений должен составлять не менее 150 млн рублей.

По ее данным, деятельность участника ОАР должна быть направлена на развитие действующих и создание новых производств, развитие туристической деятельности и деятельности по санаторно-курортному лечению или на развитие транспортной и других инфраструктур.

«Учитывая особое геополитическое положение территорий Крыма и Севастополя, придание этим субъектам РФ статуса особых административных районов будет являться новым инструментом привлечения инвестиций в регионы и позволит нивелировать потенциальные риски инвесторов, связанные с незаконными санкциями со стороны некоторых стран», — добавила сенатор.

Она отметила, что это не единственная мера для привлечения инвесторов на полуостров. В Крыму и Севастополе функционирует свободная экономическая зона и действует особый режим, который в том числе дает возможность создавать и развивать бизнес при значительных налоговых послаблениях.