Об этом шла речь в ходе круглого стола, посвященного развитию туризма региона в целом и в его столице в частности.

Сделать Воронеж еще привлекательнее для туристов власть и бизнес могут только сообща. Именно поэтому в числе участников диалога – руководитель регионального департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер, руководитель департамента предпринимательства и торговли области Сергей Корчевников, вице-мэр Воронежа Людмила Бородина, руководители ведущих турплощадок региона – воронежского зоопарка, природного парка «Ломы» и других. Не остался в стороне и бизнес, который высказал свою заинтересованность в развитии этой отрасли.

По словам организаторов мероприятия – регионального департамента природных ресурсов, «золотое» правило туризма: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Именно поэтому встреча прошла на базе Воронежского зоопарка — одного из объектов притяжения для туристов. Здесь не только чтят традиции — в 2014 году зоопарку было присвоено имя его основателя — Александра Серафимовича Попова, но и стараются идти в ногу со временем. Гостям показали новые отремонтированные залы, которые откроются для посетителей уже весной.

После экскурсии совещание продолжили в зале, где обсудили перспективы в развитии экологического туризма Воронежской области и туристической инфраструктуры города. Воронеж стабильно входит в общенациональные рейтинги привлекательных для туристов городов. Это итог работы не одного года. В нашем городе с 2016 года работает Туристско-информационный центр: основной офис и велком-центр. С июня 2020 года Воронеж подключился к федеральному проекту некоммерческого партнерства ТИЦев России НАИТО — заработал консультационный сервис для туристов по принципу «единого окна». Осенью прошлого года по инициативе ТИЦ Воронежа осуществлен первый этап проекта по организации парковок для туристических автобусов.

— Специально оборудованные парковки появились на Адмиралтейской площади, у Памятника Славы, мемориального комплекса «Чижовский плацдарм», у центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама». В этом году работа продолжена, — рассказала заместитель главы Воронежа Людмила Бородина.

Она добавила, что в границах Воронежа расположены государственный природный заказник федерального значения «Воронежский», 21 особо охраняемая природная территория областного значения и 30 особо охраняемых природных территорий местного значения. Город по праву считается «зеленым»: 335 парков и скверов, расположенных на его территории, являются точкой притяжения не только воронежцев, но и многочисленных гостей города. Роль «зеленых зон» в организации отдыха и досуга населения, безусловно, возросла в 2020 году, в условиях действующих ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

В туристический сезон 2020 года Воронеж принимал в основном индивидуальных туристов. В большей части это семьи с детьми, молодежь, путешествующие самостоятельно, в том числе транзитом по пути на юг и обратно.

Одними из самых популярных и востребованных объектов среди туристов являются Воронежский зоопарк и лесная территория Червленый Яр, растет популярность маршрутов Большой Воронежской экологической тропы, а также начавшееся в прошлом году развитие маршрутов здоровья. Первый городской маршрут здоровья оборудован в сентябре прошлого года в парке «Оптимист».

— Развитие туризма, в том числе экологического, является важной частью стратегии развития Воронежа. Подтверждением чему служат уже реализованные и планируемые к реализации проекты: в 2020 году, к 75-летию Победы, была реконструирована площадь Победы, идут работы в городских парках «Дельфин» и «Орленок», — рассказала Людмила Бородина. Все проекты реализуются прежде всего для жителей Воронежа, но они являются точкой притяжения для гостей города. Благоустроенные территории, комфортная городская среда – одно из ключевых конкурентных преимуществ в индустрии гостеприимства.

Отдельно в ходе круглого стола обсудили развитие санаторно-курортного кластера, а также продвижение детского, промышленного, исторического и событийного туризма. В перечень входят даже круизы, горнолыжные трассы и создание других крупных кластеров. Коснулись и судьбы Ломовского парка в Воробьевском районе. Полтора года назад там произошел пожар, но природно-этнографический комплекс успели восстановить.

— Сегодня мы готовы встречать гостей, вплоть до того, что мы начали практиковать ночные экскурсии на территории данного объекта. Экскурсии эти, конечно, просто великолепны. Сама там побывала и, могу сказать, нахожусь в невероятном восторге от того, что там очень гармоничная комбинация природного ландшафта. Плюс техноэлементы, или элементы подсветки, которые позволяют очень ярко подчеркнуть те ландшафтные красоты, которыми располагает Воронежская область, — рассказала руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер.

Участники диалога отметили, что минувший год был сложным и для сферы туризма, и связанных с этим видов предпринимательства. Но важно то, что произошла переоценка ценностей и внутренний туризм получил дополнительное развитие.

— Возьмем нашу реку Дон. Это не Волга. Но сегодня есть московский инвестор, который вкладывается в нашу землю и первые туристы к нам поехали. Территория протяженностью порядка 350 км. Она затрагивает уникальные места, — рассказал руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Корчевников.

Он добавил, что создается новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Регионы смогут попасть в него только на конкурсной основе. Воронежская область сейчас готовит пакет документов для участия в новом нацпроекте.