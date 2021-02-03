Сегодня, руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников, от имени главы города Воронежа Вадима Кстенина вручил наставникам молодежи медали Союза городов воинской славы «За активную патриотическую деятельность».

Наград удостоены член районного Совета ветеранов Инна Гошук, председатель Совета Евгений Правдухин, методист отдела образования Ленинского и Центрального районов Любовь Бирюлина. Член районного Совета ветеранов Людмила Красикова награждена общественной наградой, медалью «Дети войны».

Медаль «За активную патриотическую деятельность» учреждена Союзом городов воинской славы и вручается тем, кто внес значительный вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения и популяризации событий военной истории России.

Заслуги сегодняшних награжденных в полной мере соответствуют статуту медалей. Все активисты много лет участвуют в школьных, районных, городских и региональных проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, воспитание подрастающего поколения на героической истории, боевых и трудовых традициях родного города, истории Отечества, создают уникальные произведения литературно-документального творчества.

Обращаясь к награжденным Сергей Ситников отметил, что с каждым годом патриотическое воспитание все больше становится органичной частью жизни нашего общества:

— Любовь к родине, дух искренности и сплоченности, это и есть патриотизм. И он воспитывается, в том числе на примерах бескорыстия и беззаветной преданности своему делу. Конечно, Великая Отечественная война, военное поколение здесь самый яркий пример. В нашей истории всегда хватало грандиозных событий. Вы, своим примером военных и гражданских подвигов открываете молодежи горизонты созидания, даете правильные жизненные ориентиры, — сказал Сергей Александрович.