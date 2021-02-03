Как сообщили в правительстве региона, строительство Остужевской развязки начнется уже в этом году. Для Воронежа это важный инфраструктурный объект, ведь развязка увеличит как пропускную способность, так и транспортную безопасность участников дорожного движения. Губернатор пообещал, что новый дорожный объект будет качественным. В общей сложности работы обойдутся в 5 млрд. рублей

В данный момент идет согласование федерального финансирования, а пока строительство начнется на деньги регионального дорожного фонда. За счет областных средств в ближайшее время начнут возводить мост через железнодорожные пути, что и станет первым этапом.

Далее будет реконструирован участок магистрали от моста через железную дорогу на ул. Остужева, до примыкания к существующей транспортной развязке на пересечении с автодорогой М-4 «Дон» на ул. Изыскателей.

Дорога будет расширена до 6 полос. На ней будет оборудована велодорожка. Также на объекте установят освещение, ливневую канализацию и озеленят территорию.

В результате развязка на Остужева будет визуально напоминать лист клевера.

Марина Хоружая