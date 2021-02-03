«Я уколов не боюсь, если надо — уколюсь», — пришла на ум песенка, когда я узнала о сегодняшнем бесстрашном поступке губернатора Александра Гусева. Правительство региона официально сообщило, что глава региона, 3 февраля привился от COVID-19.

Александр Гусев отметил, что вакцинироваться ему было не страшно (в отличие от большинства жителей региона)

— После того, как в России привили почти миллион человек, а в мире — десятки миллионов людей, стало понятно, что вакцина безопасна, — отметил Александр Викторович и призвал всех воронежцев записываться на вакцинацию, несмотря на то, что в регионе уровень заболеваемости коронавирусом наконец-то начал снижаться.

— -Чтобы выработался коллективный иммунитет, без вакцинации не обойтись. Прививаться нужно будет всем и в первую очередь тем, кто входит в группы риска — людям старше 60 лет и тем, кто имеет сопутствующие заболевания. Тяжесть протекания болезни у них самая серьезная, — заявил губернатор. — Если не сделать вакцинацию массовой, люди будут продолжать болеть.

Напомним, что в общей сложности коронавирус перенесли в регионе 59 332 человека (учитываются только подтвержденные диагнозы). Выздоровели 53 254 пациента, скончалось — 1 904.

К слову, по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом, а также по количеству летальных исходов среди ковидных больных, наша область занимает 3 место в ЦФО (после Москвы и Московской области).

Марина Хоружая