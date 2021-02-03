Арест Навального вызвал осуждение со стороны Евросоюза
Арест Алексей Навального вызвал негодование со стороны Евросоюза, который потребовал немедленно его освободить. Об этом заявил глава европейского дипломатического союза Жозеп Боррель. Также ЕС призвал освободить граждан и представителей СМИ, задержанных в ходе несанкционированных акций.
В документе сказано, что ЕС считает неприемлемым приговор Навальному, так как он является политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России в области прав человека.
Напомним, что вчера Симоновский суд Москвы заменил господину Навальному условный срок на реальным. Оппозиционера приговорили к 3,5 года колонии общего режима, но учитывая время, проведенное под домашним арестом, фактически провести в колонии ему придется 2 года 8 месяцев. После оглашения данного решения судьей, в соцсетях тут же появились призывы к очередным несанкционированным митингам. В связи с этим в столице были усилены меры безопасности. Полиция потребовала закрыты такие станции метро, как «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Театральная» и «Александровский сад» до особого распоряжения. А на Манежной площади уже прошли задержания.
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