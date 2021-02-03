Арест Алексей Навального вызвал негодование со стороны Евросоюза, который потребовал немедленно его освободить. Об этом заявил глава европейского дипломатического союза Жозеп Боррель. Также ЕС призвал освободить граждан и представителей СМИ, задержанных в ходе несанкционированных акций.

В документе сказано, что ЕС считает неприемлемым приговор Навальному, так как он является политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России в области прав человека.

Напомним, что вчера Симоновский суд Москвы заменил господину Навальному условный срок на реальным. Оппозиционера приговорили к 3,5 года колонии общего режима, но учитывая время, проведенное под домашним арестом, фактически провести в колонии ему придется 2 года 8 месяцев. После оглашения данного решения судьей, в соцсетях тут же появились призывы к очередным несанкционированным митингам. В связи с этим в столице были усилены меры безопасности. Полиция потребовала закрыты такие станции метро, как «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Театральная» и «Александровский сад» до особого распоряжения. А на Манежной площади уже прошли задержания.