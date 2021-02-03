В Воронеже задержали 41-летнего маньяка, который 24 января в Левобережном районе пытался надругаться над 12-летней школьницей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина около 6 часов вечера проследовал за девочкой в подъезд, где и напал на нее. Извращенец попытался совершить насильственные действия сексуального характера. Кроме того, он отнял у ребенка все ценные вещи.

Личность мерзавца удалось установить сразу и его вскоре задержали. Злоумышленником оказался ранее судимый, которого вскоре задержали. 27 января его заключили под стражу, а впоследствии предъявили обвинение. Сегодня пресс-служба регионального СКР сообщила о возбуждении против него уголовного дела по части 3 статьи 30, п. «б» и части 4 статьи 132 УК РФ («Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), а также части 1 статьи 162 УК РФ («Разбой»)

В данный момент сотрудники следственного комитета продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, собирают и закрепляют доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается. За ходом следствия следит лично глава Следственного комитета.

Марина Хоружая