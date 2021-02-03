Воронежская прокуратура возбудила уголовные дела о хищении средств Пенсионного фонда РФ. Вместе с региональным УФСБ РФ правоохранители установили, что некоторые сотрудники воронежского управления обманным путем похитили внебюджетные деньги ПФ. По предварительным данным, сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей (точную сумму и количество фактов преступной деятельности установит следствие).

Как выяснилось, сотрудники пенсионного фонда незаконно назначали пенсии по старости некоторым гражданам. Для зачета в страховой стаж воронежцы указывали периоды, когда они якобы ухаживали за престарелыми людьми старше 80 лет. А работники УПФ охотно составляли акты, которые подтверждали данные обстоятельства, после чего воронежцам назначались пенсии.

Работникам прокуратуры удалось установить, что фактически те самые граждане, никакого ухода не осуществляли, а значит оснований для назначения им пенсий — не было.

По материалам прокурорской проверки полицейские возбудили два уголовных дела по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения»).

В управлении Пенсионного Фонда силовики провели обыски и допросили фигурантов дела.

Марина Хоружая